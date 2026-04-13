Parcours mini MEG. Le futur, c’est quoi ?, MEG, Genève

Parcours mini MEG. Le futur, c’est quoi ? Mercredi 10 juin, 10h00 MEG

CHF 0.- // réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T10:00:00+02:00 – 2026-06-10T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T10:00:00+02:00 – 2026-06-10T11:00:00+02:00

Le futur, c’est quoi ? C’est la question au cœur de la nouvelle exposition temporaire du MEG. Ce parcours vous invite à vivre une expérience immersive et participative autour de notre rapport au futur. Dans une visite qui mêle création, récits et jeux, l’exposition invite les plus jeunes à explorer leur imagination et inventer des futurs désirables.

Cette activité est réservée à un public familial, les groupes sont priés de s’inscrire pour des visites de groupe ICI.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-meg.geneve.ch/api/1/redirect/product?id=10229146598594&lang=fr »}] [{« link »: « https://www.meg.ch/en/organize-group-visit/school-pre-and-after-school »}, {« link »: « https://www.meg.ch/fr/organiser-visite-groupe/scolaire-pre-parascolaire »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Un parcours avec les plus petit-e-s pour découvrir à leur rythme l’exposition Le futur, c’est quoi?. Exposition temporaire. Mercredi 10 juin, de 10h à 11h.

DR