Parcours mini MEG. Le futur, c’est quoi ?, MEG, Genève
Parcours mini MEG. Le futur, c’est quoi ?, MEG, Genève mercredi 10 juin 2026.
Parcours mini MEG. Le futur, c’est quoi ? Mercredi 10 juin, 10h00 MEG
CHF 0.- // réservation obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T10:00:00+02:00 – 2026-06-10T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T10:00:00+02:00 – 2026-06-10T11:00:00+02:00
Le futur, c’est quoi ? C’est la question au cœur de la nouvelle exposition temporaire du MEG. Ce parcours vous invite à vivre une expérience immersive et participative autour de notre rapport au futur. Dans une visite qui mêle création, récits et jeux, l’exposition invite les plus jeunes à explorer leur imagination et inventer des futurs désirables.
Cette activité est réservée à un public familial, les groupes sont priés de s’inscrire pour des visites de groupe ICI.
MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-meg.geneve.ch/api/1/redirect/product?id=10229146598594&lang=fr »}] [{« link »: « https://www.meg.ch/en/organize-group-visit/school-pre-and-after-school »}, {« link »: « https://www.meg.ch/fr/organiser-visite-groupe/scolaire-pre-parascolaire »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/
Un parcours avec les plus petit-e-s pour découvrir à leur rythme l’exposition Le futur, c’est quoi?. Exposition temporaire. Mercredi 10 juin, de 10h à 11h.
DR
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