Parcours nocturne à travers la vieille ville de Santa Luzia, Citânia de Santa Luzia, Viana do Castelo

Parcours nocturne à travers la vieille ville de Santa Luzia Samedi 13 juin, 21h30 Citânia de Santa Luzia Viana do Castelo

Maximum 35 participants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T22:30:00+02:00 – 2026-06-13T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T22:30:00+02:00 – 2026-06-13T23:30:00+02:00

Il est proposé une visite guidée nocturne, circonstance qui permet de connaître le site archéologique avec une autre atmosphère dans laquelle la lumière réduite met en valeur les structures et aide à comprendre les détails des habitations, murailles et tourelles. L’expérience est complétée par l’observation de maquettes et de quelques-uns des objets les plus significatifs découverts dans cet important village proto-historique.

Intégrée dans les commémorations des Journées européennes d’archéologie, en harmonie avec le thème de cette année – « L’archéologie est en train de se produire » – cette activité propose une lecture différenciée de l’espace archéologique, valorisant l’expérience sensorielle, interprétative et le rôle de la médiation culturelle dans la construction de la connaissance.

Initiative et/ou Aides : Mairie de Viana do Castelo

Citânia de Santa Luzia Citânia de Santa Luzia Viana do Castelo 4900-314 Meadela Viana do Castelo +351 258 825 917

Visite guidée

Citânia de Santa Luzia © Teodemirvus | PCIP