Parcours photographique adulte, Musée d’Art de Toulon (MAT), Toulon

Informations pratiques

Parcours photographique adulte Samedi 19 septembre, 10h30 Musée d’Art de Toulon (MAT) Var

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Samedi 19 septembre

10h30 à 12h : parcours photographique adulte reliant les expositions « Man Ray : Magie de l’image », « Paul Almasy, photographe humaniste » (Musée d’art) et « Short and Sweet » de Martin Parr (Maison de la Photographie). Départ à 10h30 du MAT.

Visite commentée sur réservation, dans la limite des places disponibles : resamusees@mairie-toulon.fr ou 04.94.36.47.86.

Musée d’Art de Toulon (MAT) 113, boulevard Général Leclerc, 83000 Toulon Toulon 83000 Haute Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 36 47 86 [{« type »: « email », « value »: « resamusees@mairie-toulon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04.94.36.47.86 »}] [{« link »: « mailto:resamusees@mairie-toulon.fr »}] Inauguré en 1888, l’édifice pensé par l’architecte toulonnais Stanislas Gaudensi Allar se distingue par sa monumentale façade sculptée, émaillée et son plan en U. Aujourd’hui, le MAT labellisé « Musée de France » et la Bibliothèque d’Art partagent des missions communes au sein de ce même lieu. Suite à d’importants travaux, le musée ouvre de nouveau ses portes au public, en 2021. Adresse : 113, boulevard Général Leclerc, 83000 Toulon.

En voiture : Parkings payants : Place de la Liberté ou Place d’Armes

En bus : Arrêt Péri (lignes 6,8,18,20,40)

Samedi 19 septembre

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