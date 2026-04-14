Parcours Sonore du Vigan En Quercy, Mairie, Le Vigan-en-Quercy

Parcours Sonore du Vigan En Quercy 26 – 28 juin Mairie Lot

Visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T09:00:00+02:00 – 2026-06-26T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T20:00:00+02:00

Le Parcours Sonore du Vigan En Quercy est une initiative bénévole, citoyenne et sans but lucratif qui propose un itinéraire pédestre auditif, immersif et réalisable en toute autonomie, à pied ou à vélo. Laissez-vous guider à travers le village par le son mélodieux des voix de ses viganaises.

COMMENT ÇA MARCHE ?

L’itinéraire pédestre dure environ 1h30 et comprend 12 étapes à suivre. Depuis le site Internet, le plan indique le parcours à emprunter et une bulle sonore correspond à chaque étape. Elles s’écoutent en cliquant dessus, c’est simple !

UNE ACTIVITE ECO-TOURISTIQUE

Bénéficiez d’une idée d’activité originale, respectueuse de l’environnement et des personnes. Zéro-carbone car accessible depuis un smartphone, le parcours ne nécessite aucune signalétique ou technologie polluante. Il se réalise en toute autonomie, à pied ou à vélo, en famille ou entre amis. Il peut se terminer par une session de yoga ou de méditation au bord du lac.

LE DIGITAL AU SERVICE DE L’HISTOIRE

Le parcours a été conçu et réalisé avec le précieux concours de l’historien-paléographe viganais Max Aussel, disciple de Jean Lartigaut, éminent historien, médiéviste français et spécialiste du Quercy. Le Parcours s’attache à mettre en valeur le petit patrimoine, témoin précieux de la vie de village d’autrefois. Il se clôture avec l’Abbatiale Notre-Dame-de-l’Assomption, classée au titre des monuments historiques en 1893, et très connue des pèlerins de Saint Jacques De Compostelle.

UNE INITIATIVE CITOYENNE ET ENGAGEE

Le Vigan En Quercy est une Association à but non lucratif dont l’objectif est de valoriser le Vigan à travers son petit et grand patrimoine, de façon inclusive et bienveillante. Deux ans de recherches historiques et de recueils de témoignages furent nécessaires à sa création.

De plus, constatant que les femmes représentent seulement entre 2% et 5% des noms de rues en France, et qu’une femme pour cinq hommes est citée dans les manuels scolaires, sa fondatrice et l’équipe de volontaires ont choisi de mettre en scène les voix de douze Viganaises : pour une fois, ce sont les femmes qui racontent l’Histoire !

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‘‘J’ai fait le parcours sonore en famille c’est super, car c’est accessible à n’importe quel moment et en plus c’est gratuit avec les enfants.’’ Stéphane R.

‘‘Une superbe visite audio-guidée du Vigan, qui nous permet de découvrir, tout en marchant, l’histoire du village avec quelques chants traditionnels. C’est très ludique et intéressant de s’arrêter en prenant le temps d’écouter et de profiter tout simplement. Merci à celles et ceux qui ont produit ce concept.’’ Nono

Mairie 107 Pl. des Anciens Combattants, 46300 Le Vigan-en-Quercy, France Le Vigan-en-Quercy 46300 Lot Occitanie

En route pour le parcours sonore ! Parcours sonore itinéraire pédestre

Illustration Studio Fourmiz