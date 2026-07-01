Parcours Street Art – Caps Festival 2026, Pavillon Vendôme, Clichy-la-Garenne

Informations pratiques

Parcours Street Art – Caps Festival 2026 Samedi 19 septembre, 11h00 Pavillon Vendôme Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, et dans le cadre de sa 6e édition, le CAPS Festival propose une visite guidée street art à Clichy, à pied ou à vélo.

Au fil du parcours, les participants pourront admirer les fresques qui racontent la ville autrement. Entre œuvres monumentales et interventions plus discrètes, la balade permet de découvrir des artistes locaux et internationaux, des styles et des univers qui font écho aux mutations urbaines.

Une invitation à regarder Clichy autrement, le temps d’une visite.

Pavillon Vendôme 2 rue du Guichet 92110 Clichy-la-Garenne Clichy-la-Garenne 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 15 31 05

Parcours guidé street art

©rentingart