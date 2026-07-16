Informations pratiques

Saint-Morillon

Parcours Vert pour Octobre Rose 2026

Esplanade de la salle des fêtes Saint-Morillon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Un moment sportif, solidaire et convivial au cœur de la nature

Accueil 9h retrait des bracelets et tickets buffet, stands des associations On Cogite et Maison Rose’Up, ateliers prévention cancer du sein sur mannequin et sophrologie

Départ des coureurs et des marcheurs 10h et 10h05 (départs possibles jusqu’à 10h30)

3 circuits pour marcheurs et coureurs de 6.5km, 9.5 km et 11,5 km sur Saint-Morillon et Saint-Selve

6 défis ludiques originaux sur le parcours

Inscription à l’avance conseillée sur Helloasso (600 participants maxi)

Toutes les infos sur le site internet

Bénéfices entièrement reversés aux associations Maison Rose’up et On Cogite

Organisation les Escargots de Saint-Mo (coureurs), les Chœurs de Saint-Mo (Chorale), Energy Saint-Morillon (Fitness), Activ’Ados (jeunesse) et La Brède Rugby, soutenus par la mairie de St-Morillon .

Esplanade de la salle des fêtes Saint-Morillon 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 98 46 10 escargotsaintmo@gmail.com

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English : Parcours Vert pour Octobre Rose 2026

L’événement Parcours Vert pour Octobre Rose 2026 Saint-Morillon a été mis à jour le 2026-07-16 par Sud Bordeaux Tourisme