Parcours VTT Place du Champ-au-Roy Guingamp

Guingamp

Parcours VTT

Place du Champ-au-Roy Jardin Public Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-16 18:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Venez tester votre agilité sur notre parcours ludique d’adresse à VTT ! Slaloms, passages sous des barres, pont à bascule… un terrain de jeu parfait pour gagner en maîtrise et en confiance sur son vélo. Accessible dès 2 ans pour les plus petits en draisienne ou ceux qui veulent se lancer sans petites roues, le parcours propose aussi des défis pour les plus grands descentes d’escaliers, sauts, et bien plus encore ! .

Place du Champ-au-Roy Jardin Public Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07

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L’événement Parcours VTT Guingamp a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol