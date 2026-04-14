Parcours « vue » dans le parc 6 et 7 juin château de Cercamp Pas-de-Calais

Tarif normal = 8€ (le tarif inclus la visite libre du château, l’accès au parc, l’accès aux jeux anciens et le parcours d’orientation dans le parc). Tarif réduit = gratuit pour les moins de 14 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Un parcours d’orientation dans le parc du château, vous permettant de voir les principaux points d’intérêts du parc en vous amusant.

château de Cercamp 77 rue du Général de Gaulle 62270 Frévent Frévent 62270 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0660990770 http://www.cercamp.fr Situé à Frévent, dans le Ternois, et niché au coeur d’un parc de 33 hectares, l’ensemble du château, ses dépendances, ainsi que le parc, sont classés au titre des Monuments Historiques.

Salons, boiseries, cheminées, galeries, escaliers… Découvrez plus d’une vingtaine de pièces lors de la visite ! Parking dans l’allée du château. Pas d’accès PMR. Nos amis les animaux ne sont pas admis dans l’enceinte du château et dans le parc.

Un parcours d’orientation dans le parc du château, vous permettant de voir les principaux points d’intérêts du parc en vous amusant.

© Cercamp