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AGENDA · Bannalec

Pardon Chapelle de Saint-Mathieu Bannalec

dimanche 20 septembre 2026 · Bannalec

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Chapelle Saint-Mathieu
Ville
29380 Bannalec
Département
Finistère
Tarif

Bannalec

Pardon Chapelle de Saint-Mathieu

Chapelle Saint-Mathieu Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

La chapelle Saint-Mathieu de Bannalec accueillera son traditionnel pardon.   .

Chapelle Saint-Mathieu Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 7 78 14 94 76 

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English :

L’événement Pardon Chapelle de Saint-Mathieu Bannalec a été mis à jour le 2026-07-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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