Informations pratiques

Bannalec

Pardon Chapelle de Saint-Mathieu

Chapelle Saint-Mathieu Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

La chapelle Saint-Mathieu de Bannalec accueillera son traditionnel pardon. .

Chapelle Saint-Mathieu Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 7 78 14 94 76

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English :

L’événement Pardon Chapelle de Saint-Mathieu Bannalec a été mis à jour le 2026-07-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS