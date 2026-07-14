AGENDA · Bannalec
Pardon Chapelle de Saint-Mathieu Bannalec
dimanche 20 septembre 2026 · Bannalec
Informations pratiques
Bannalec
Pardon Chapelle de Saint-Mathieu
Chapelle Saint-Mathieu Bannalec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
La chapelle Saint-Mathieu de Bannalec accueillera son traditionnel pardon. .
Chapelle Saint-Mathieu Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 7 78 14 94 76
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English :
L’événement Pardon Chapelle de Saint-Mathieu Bannalec a été mis à jour le 2026-07-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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