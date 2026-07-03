Pardon de la mer Rue de l’Église Saint-Briac-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Briac-sur-Mer

Pardon de la mer

Rue de l’Église Eglise de Saint-Briac Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

10h00 Rassemblement à l’église de Saint-Briac pour le départ de la procession.

11h00 Messe en plein air au parking de la Roche Rouge (sur le Balcon d’Émeraude).

12h00: Traditionnelle bénédiction des bateaux pavoisés à la cale du Petit Port, accompagnée de la Grande Parade en mer.

Fidèle à ses racines maritimes, Saint-Briac vous invite à célébrer le traditionnel Pardon de la Mer. Un moment de recueillement, de mémoire et de fête où la communauté se rassemble pour bénir les bateaux, honorer la mémoire des marins disparus et célébrer le lien indéfectible qui unit le village à l’océan.

Partenariat avec la SNSM .

Rue de l’Église Eglise de Saint-Briac Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 13 32

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English :

L’événement Pardon de la mer Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme