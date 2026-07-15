Pardon de l’église blanche Bannalec
dimanche 2 août 2026 · Bannalec
Informations pratiques
Bannalec
Pardon de l’église blanche
L’Eglise Blanche Bannalec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Des randonnées pédestres démarreront dès 7 h 30, avec des circuits de 5 km, 8 km et 11 km. Au retour, une petite restauration sera proposée aux marcheurs. À 10 h 30, un temps de prière sera célébré. La célébration sera suivie de l’intervention de la chorale Celesta de Rosporden, qui interprétera des classiques de la chanson française.
Une buvette sera à disposition avec une vente de gâteaux. .
L’Eglise Blanche Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 30 56 65 36
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English :
L’événement Pardon de l’église blanche Bannalec a été mis à jour le 2026-07-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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