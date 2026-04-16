Pardon de l’église Notre-Dame de Confort Confort-Meilars
Pardon de l’église Notre-Dame de Confort Confort-Meilars dimanche 12 juillet 2026.
Confort-Meilars
Pardon de l’église Notre-Dame de Confort
Eglise Notre-Dame de Confort Confort-Meilars Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:30:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Messe à 10h30. .
Eglise Notre-Dame de Confort Confort-Meilars 29790 Finistère Bretagne +33 2 98 70 44 52
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English : Pardon de l’église Notre-Dame de Confort
L’événement Pardon de l’église Notre-Dame de Confort Confort-Meilars a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz