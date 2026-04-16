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Pardon de l’église Notre-Dame de Confort Confort-Meilars

Pardon de l’église Notre-Dame de Confort Confort-Meilars dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : Eglise Notre-Dame de Confort

Ville : 29790 Confort-Meilars

Département : Finistère

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Confort-Meilars

Pardon de l’église Notre-Dame de Confort

Eglise Notre-Dame de Confort Confort-Meilars Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:30:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Messe à 10h30.   .

Eglise Notre-Dame de Confort Confort-Meilars 29790 Finistère Bretagne +33 2 98 70 44 52 

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English : Pardon de l’église Notre-Dame de Confort

L’événement Pardon de l’église Notre-Dame de Confort Confort-Meilars a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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