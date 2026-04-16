Confort-Meilars

Pardon de l’église Notre-Dame de Confort

Eglise Notre-Dame de Confort Confort-Meilars Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Messe à 10h30. .

Eglise Notre-Dame de Confort Confort-Meilars 29790 Finistère Bretagne +33 2 98 70 44 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pardon de l’église Notre-Dame de Confort

L’événement Pardon de l’église Notre-Dame de Confort Confort-Meilars a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz