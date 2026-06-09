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Nuit de la Chauve-Souris Maison des associations Confort-Meilars

Nuit de la Chauve-Souris Maison des associations Confort-Meilars lundi 17 août 2026.

Lieu : Maison des associations

Adresse : 8 Rue de Pen Ar Bed

Ville : 29790 Confort-Meilars

Département : Finistère

Début : lundi 17 août 2026

Fin : lundi 17 août 2026

Tarif :

Confort-Meilars

Nuit de la Chauve-Souris

Maison des associations 8 Rue de Pen Ar Bed Confort-Meilars Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

Programme à venir.   .

Maison des associations 8 Rue de Pen Ar Bed Confort-Meilars 29790 Finistère Bretagne +33 2 98 74 51 89 

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English :

L’événement Nuit de la Chauve-Souris Confort-Meilars a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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