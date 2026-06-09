Nuit de la Chauve-Souris Maison des associations Confort-Meilars lundi 17 août 2026.

Confort-Meilars

Nuit de la Chauve-Souris

Maison des associations 8 Rue de Pen Ar Bed Confort-Meilars Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Programme à venir. .

Maison des associations 8 Rue de Pen Ar Bed Confort-Meilars 29790 Finistère Bretagne +33 2 98 74 51 89

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English :

L’événement Nuit de la Chauve-Souris Confort-Meilars a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz