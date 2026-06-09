Nuit de la Chauve-Souris Maison des associations Confort-Meilars
Nuit de la Chauve-Souris Maison des associations Confort-Meilars lundi 17 août 2026.
Confort-Meilars
Nuit de la Chauve-Souris
Maison des associations 8 Rue de Pen Ar Bed Confort-Meilars Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Programme à venir. .
Maison des associations 8 Rue de Pen Ar Bed Confort-Meilars 29790 Finistère Bretagne +33 2 98 74 51 89
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English :
L’événement Nuit de la Chauve-Souris Confort-Meilars a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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