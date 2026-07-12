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AGENDA · Confort-Meilars

Rencontres d’artistes à la galerie Galerie La Corne au Fer Confort-Meilars

mercredi 5 août 2026 · Galerie La Corne au Fer · Confort-Meilars

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Galerie La Corne au Fer
Adresse
22 bis rue Pen ar Bed
Ville
29790 Confort-Meilars
Département
Finistère
Tarif

Confort-Meilars

Rencontres d’artistes à la galerie

Galerie La Corne au Fer 22 bis rue Pen ar Bed Confort-Meilars Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-05 18:30:00

Date(s) :
2026-08-05

Venez échanger avec les artistes de la galerie Fañch Moal, Liz Hascoët, Jean-Yves Marrec et Gérard Camoin. Ils vous proposent un moment privilégié pour découvrir et discuter de leur travail.   .

Galerie La Corne au Fer 22 bis rue Pen ar Bed Confort-Meilars 29790 Finistère Bretagne +33 6 07 66 54 97 

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English :

L’événement Rencontres d’artistes à la galerie Confort-Meilars a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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