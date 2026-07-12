Rencontres d’artistes à la galerie Galerie La Corne au Fer Confort-Meilars

Informations pratiques

Confort-Meilars

Rencontres d’artistes à la galerie

Galerie La Corne au Fer 22 bis rue Pen ar Bed Confort-Meilars Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 15:00:00

fin : 2026-08-05 18:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Venez échanger avec les artistes de la galerie Fañch Moal, Liz Hascoët, Jean-Yves Marrec et Gérard Camoin. Ils vous proposent un moment privilégié pour découvrir et discuter de leur travail. .

Galerie La Corne au Fer 22 bis rue Pen ar Bed Confort-Meilars 29790 Finistère Bretagne +33 6 07 66 54 97

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English :

L’événement Rencontres d’artistes à la galerie Confort-Meilars a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz