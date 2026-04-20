Pardon de Notre Dame du Bon Voyage Plogoff
Pardon de Notre Dame du Bon Voyage Plogoff samedi 11 juillet 2026.
Plogoff
Pardon de Notre Dame du Bon Voyage
Kergroas Plogoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Messe à 18h. .
Kergroas Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 01 50
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English : Pardon de Notre Dame du Bon Voyage
L’événement Pardon de Notre Dame du Bon Voyage Plogoff a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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