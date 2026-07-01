Pardon de Rosquelfen, Chapelle de Rosquelfen, Bon Repos sur Blavet
dimanche 5 juillet 2026 · Chapelle de Rosquelfen · Bon Repos sur Blavet
Informations pratiques
Pardon de Rosquelfen Dimanche 5 juillet, 10h30 Chapelle de Rosquelfen Côtes-d’Armor
Tarif repas : 14 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T10:30:00+02:00 – 2026-07-05T14:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T10:30:00+02:00 – 2026-07-05T14:00:00+02:00
Le pardon de Rosquelfen commencera avec la messe à 10h30 et le tantad, suivis du verre de l’amitié offert sur place par l’association les Amis de la chapelle de Rosquelfen. À 12h00 le repas aura lieu à la salle des fêtes de Laniscat.
Chapelle de Rosquelfen Rosquelfen Bon Repos sur Blavet 22570 Laniscat Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 11 67 38 14 »}]
Comme chaque année, le pardon de Rosquelfen aura lieu le premier dimanche de juillet. Pardon chapelle
@PAH des Rohan
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