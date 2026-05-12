La mystérieuse vallée engloutie Saint-Gelven Bon Repos sur Blavet
La mystérieuse vallée engloutie Saint-Gelven Bon Repos sur Blavet lundi 13 juillet 2026.
Bon Repos sur Blavet
La mystérieuse vallée engloutie
Saint-Gelven Parking de Tregnanton Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Les visites de Sam’ des visites guidées costumées tout l’été !
Partez sur les hauteurs de Trégnanton aux côtés de Sam, guide passionné et conteur, et laissez-vous captiver par l’histoire fascinante du lac de Guerlédan. Depuis les crêtes, le paysage se dévoile… et avec lui, les secrets d’une vallée disparue.
Tendez l’oreille ici résonnent encore le labeur des carriers d’ardoise, l’effervescence de la vallée aujourd’hui submergée et le passage des premières péniches guidées par les éclusiers… Vous entendrez même autour des pierres le facétieux murmure des korrigans.
***
Informations complémentaires
Prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée à la météo. Marche avec dénivelés.
Org. Office de Tourisme du Kreiz Breizh
Réservation obligatoire. Billetterie en ligne. .
Saint-Gelven Parking de Tregnanton Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 02 72
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English :
L’événement La mystérieuse vallée engloutie Bon Repos sur Blavet a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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