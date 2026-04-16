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Pardon de Saint Collodan et Saint Fiacre Plogoff

Pardon de Saint Collodan et Saint Fiacre Plogoff samedi 26 septembre 2026.

Adresse : Place de l'Église

Ville : 29770 Plogoff

Département : Finistère

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Plogoff

Pardon de Saint Collodan et Saint Fiacre

Place de l’Église Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Messe à 18h.   .

Place de l’Église Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 01 50 

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English : Pardon de Saint Collodan et Saint Fiacre

L’événement Pardon de Saint Collodan et Saint Fiacre Plogoff a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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