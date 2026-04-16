Pardon de Saint Collodan et Saint Fiacre Plogoff
Pardon de Saint Collodan et Saint Fiacre Plogoff samedi 26 septembre 2026.
Plogoff
Pardon de Saint Collodan et Saint Fiacre
Place de l’Église Plogoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Messe à 18h. .
Place de l’Église Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 01 50
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English : Pardon de Saint Collodan et Saint Fiacre
L’événement Pardon de Saint Collodan et Saint Fiacre Plogoff a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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