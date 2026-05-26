Pardon de Saint Egarec Lampaul-Plouarzel
Pardon de Saint Egarec Lampaul-Plouarzel samedi 6 juin 2026.
Lampaul-Plouarzel
Pardon de Saint Egarec
Chapelle Saint Egarec Lampaul-Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Samedi
17h30 procession dans l’enclos avec les Sonerien an Tevenn
18h Messe dans la chapelle, animée par les Kanerien Sant Tegareg
à l’issue de la messe apéritif
Dimanche
15h à 18h30 chapelle ouverte, visites guidées (histoires, architecture, statuaire, dalles funéraires) par Marie Berthou, historienne, à la demande sur place .
Chapelle Saint Egarec Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 48 11 28
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English :
L’événement Pardon de Saint Egarec Lampaul-Plouarzel a été mis à jour le 2026-05-26 par OT IROISE BRETAGNE
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