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Pardon de Saint Egarec Lampaul-Plouarzel

Pardon de Saint Egarec Lampaul-Plouarzel samedi 6 juin 2026.

Adresse : Chapelle Saint Egarec

Ville : 29810 Lampaul-Plouarzel

Département : Finistère

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif :

Lampaul-Plouarzel

Pardon de Saint Egarec

Chapelle Saint Egarec Lampaul-Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Samedi
17h30 procession dans l’enclos avec les Sonerien an Tevenn
18h Messe dans la chapelle, animée par les Kanerien Sant Tegareg
à l’issue de la messe apéritif
Dimanche
15h à 18h30 chapelle ouverte, visites guidées (histoires, architecture, statuaire, dalles funéraires) par Marie Berthou, historienne, à la demande sur place   .

Chapelle Saint Egarec Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 48 11 28 

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English :

L’événement Pardon de Saint Egarec Lampaul-Plouarzel a été mis à jour le 2026-05-26 par OT IROISE BRETAGNE

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