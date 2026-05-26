Lampaul-Plouarzel

Pardon de Saint Egarec

Chapelle Saint Egarec Lampaul-Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Samedi

17h30 procession dans l’enclos avec les Sonerien an Tevenn

18h Messe dans la chapelle, animée par les Kanerien Sant Tegareg

à l’issue de la messe apéritif

Dimanche

15h à 18h30 chapelle ouverte, visites guidées (histoires, architecture, statuaire, dalles funéraires) par Marie Berthou, historienne, à la demande sur place .

Chapelle Saint Egarec Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 48 11 28

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English :

L’événement Pardon de Saint Egarec Lampaul-Plouarzel a été mis à jour le 2026-05-26 par OT IROISE BRETAGNE