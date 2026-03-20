Pardon de Saint Pierre et Saint Paul Plogastel-Saint-Germain
Pardon de Saint Pierre et Saint Paul Plogastel-Saint-Germain dimanche 28 juin 2026.
Pardon de Saint Pierre et Saint Paul
Eglise Plogastel-Saint-Germain Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Fête religieuse typique de la culture bretonne .
Eglise Plogastel-Saint-Germain 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 58 57
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English : Pardon de Saint Pierre et Saint Paul
L’événement Pardon de Saint Pierre et Saint Paul Plogastel-Saint-Germain a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Destination Pays Bigouden