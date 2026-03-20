Pardon de Saint Pierre et Saint Paul

Eglise Plogastel-Saint-Germain Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Fête religieuse typique de la culture bretonne .

Eglise Plogastel-Saint-Germain 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 58 57

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English : Pardon de Saint Pierre et Saint Paul

L’événement Pardon de Saint Pierre et Saint Paul Plogastel-Saint-Germain a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Destination Pays Bigouden