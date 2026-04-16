Pardon de Saint Tugen Primelin
Pardon de Saint Tugen Primelin dimanche 21 juin 2026.
Début : 2026-06-21 10:30:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Célébré le dimanche avant la Saint Jean, le pardon de Saint Tugen est un des évènements religieux parmi les plus anciens et les plus fréquentés du Cap Sizun. Saint Tugen est un saint thaumaturge qui protège de la rage… de toutes les rages.
10h30 Messe
15h00 vêpres suivies de la procession jusqu’au calvaire du Trez Goarem.
Buvette café gâteaux sans oublier les traditionnelles cerises. .
Chapelle de Saint Tugen Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 75 82 29 10
L’événement Pardon de Saint Tugen Primelin a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
