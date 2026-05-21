Primelin

Activités à la plage (2 -10 ans) Sea Cool

Plage de Saint Tugen Primelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-02

La Sea Cool propose des activités pour les 2 à 10 ans à la plage pendant les vacances d’été tous les jeudis et vendredis matin de 10h30 à 12h00.

Des ateliers nature autour de la découverte des mares, des algues, des animaux marins, des jeux ludiques seront au programme !

Le lieu de rendez-vous variera en fonction de la météo et de la marée, nous vous préviendrons la veille. .

Plage de Saint Tugen Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 89 37 10 13

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English :

L’événement Activités à la plage (2 -10 ans) Sea Cool Primelin a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz