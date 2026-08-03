Informations pratiques

Fouesnant

Pardon des Glénan

Île Saint-Nicolas des Glénan Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06 17:30:00

Date(s) :

2026-09-06

Depuis 35 ans, début septembre, gens de mer et Fouesnantais se retrouvent sur l’Île Saint-Nicolas, le 1er ou 2e dimanche de septembre.

Le Pardon des Glénan, dernier de l’année à Fouesnant, est de retour et clôt la saison en beauté.

Le matin, une messe se déroule face à la mer, sur la pointe ouest de l’île.

La célébration est suivie d’une bénédiction de la mer, en mémoire aux péris en mer de l’année, toujours émouvante.

Au fil des années, l’événement est devenu le point d’orgue de la saison estivale de la station de Fouesnant-les Glénan.

11h00 Messe sur Saint-Nicolas des Glénan

12h15 Départ pour la bénédiction en mer (places limitées)

12h30 Bénédiction, dépôt de gerbe en mer

Organisé par la ville de Fouesnant-les Glénan .

Île Saint-Nicolas des Glénan Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 18 87

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English :

L’événement Pardon des Glénan Fouesnant a été mis à jour le 2026-07-29 par OT FOUESNANT LES GLENAN