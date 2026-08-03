Pardon des Glénan Fouesnant
dimanche 6 septembre 2026 · Fouesnant
Informations pratiques
Fouesnant
Pardon des Glénan
Île Saint-Nicolas des Glénan Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06 17:30:00
Date(s) :
2026-09-06
Depuis 35 ans, début septembre, gens de mer et Fouesnantais se retrouvent sur l’Île Saint-Nicolas, le 1er ou 2e dimanche de septembre.
Le Pardon des Glénan, dernier de l’année à Fouesnant, est de retour et clôt la saison en beauté.
Le matin, une messe se déroule face à la mer, sur la pointe ouest de l’île.
La célébration est suivie d’une bénédiction de la mer, en mémoire aux péris en mer de l’année, toujours émouvante.
Au fil des années, l’événement est devenu le point d’orgue de la saison estivale de la station de Fouesnant-les Glénan.
11h00 Messe sur Saint-Nicolas des Glénan
12h15 Départ pour la bénédiction en mer (places limitées)
12h30 Bénédiction, dépôt de gerbe en mer
Organisé par la ville de Fouesnant-les Glénan .
Île Saint-Nicolas des Glénan Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 18 87
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English :
L’événement Pardon des Glénan Fouesnant a été mis à jour le 2026-07-29 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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