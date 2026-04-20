Pardon Saint André Chapelle Saint André Plogoff

Plogoff

Pardon Saint André

Chapelle Saint André 6 Rue de la Chapelle Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Messe à 18h. .

Chapelle Saint André 6 Rue de la Chapelle Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 64 96

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English : Pardon Saint André

L’événement Pardon Saint André Plogoff a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz