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Pardon Saint André Chapelle Saint André Plogoff

Pardon Saint André Chapelle Saint André Plogoff jeudi 20 août 2026.

Lieu : Chapelle Saint André

Adresse : 6 Rue de la Chapelle

Ville : 29770 Plogoff

Département : Finistère

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Plogoff

Pardon Saint André

Chapelle Saint André 6 Rue de la Chapelle Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Messe à 18h.   .

Chapelle Saint André 6 Rue de la Chapelle Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 64 96 

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English : Pardon Saint André

L’événement Pardon Saint André Plogoff a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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