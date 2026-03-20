Pardon Sainte Anne Landudec
Pardon Sainte Anne Landudec dimanche 26 juillet 2026.
Pardon Sainte Anne
Eglise Landudec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Fête religieuse typique bretonne .
Eglise Landudec 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 92 03 17
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English : Pardon Sainte Anne
L’événement Pardon Sainte Anne Landudec a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Destination Pays Bigouden