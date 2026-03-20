Pardon Saint Tudec Landudec

Pardon Saint Tudec Landudec dimanche 27 septembre 2026.

Pardon Saint Tudec

Eglise Landudec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Fête religieuse typique bretonne   .

Eglise Landudec 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 92 03 17 

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English : Pardon Saint Tudec

L’événement Pardon Saint Tudec Landudec a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Destination Pays Bigouden

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