Pardon Saint Tudec Landudec
Pardon Saint Tudec Landudec dimanche 27 septembre 2026.
Pardon Saint Tudec
Eglise Landudec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Fête religieuse typique bretonne .
Eglise Landudec 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 92 03 17
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English : Pardon Saint Tudec
L’événement Pardon Saint Tudec Landudec a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Destination Pays Bigouden