Pardon Saint Tudec

Eglise Landudec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Fête religieuse typique bretonne .

Eglise Landudec 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 92 03 17

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English : Pardon Saint Tudec

L’événement Pardon Saint Tudec Landudec a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Destination Pays Bigouden