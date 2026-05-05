Initiation aux vins et accords mets et vins Table d’hôte chez L’Avineur L ‘avineur Landudec

Landudec

Initiation aux vins et accords mets et vins Table d’hôte chez L’Avineur

L ‘avineur 1 Rue Ar Marquis Landudec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

L’Avineur propose une soirée table d’hôte unique. Nous nous retrouvons autour d’une même tablée pour une initiation aux vins et accords mets et vins.

Le principe

Un menu élaboré par nos soins (entrée plat dessert).

Chaque plat accompagné de son vin

Une grande table conviviale pour échanger et partage .

L ‘avineur 1 Rue Ar Marquis Landudec 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 53 34 63

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English : Initiation aux vins et accords mets et vins Table d’hôte chez L’Avineur

L’événement Initiation aux vins et accords mets et vins Table d’hôte chez L’Avineur Landudec a été mis à jour le 2026-05-05 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN