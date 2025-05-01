Pardon ? – Théâtre La Flèche

Informations pratiques

Dès le début, le silence s’installe et devient le fil conducteur du spectacle.

À travers une série de personnages et de situations inspirées de son propre parcours, Alexandre, né sourd, raconte son désir de devenir comédien. Malgré les malentendus, les maladresses et les angles morts de notre société, il tente de se faire comprendre.

Ici, la surdité n’est pas expliquée, et le silence n’est pas une absence. Le public est invité à explorer ce monde.

Les dates suivantes seront sur-titrées :

14 octobre (2ème)28 octobre (4ème)4 novembre (5ème)25 novembre (8ème)2 décembre (9ème)

Seul en scène. Né sourd, il prouve que le silence n’empêche pas de se faire entendre.

Du mercredi 07 octobre 2026 au mercredi 09 décembre 2026 :

mercredi

de 21h00 à 22h00

payant

De 15 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-08T00:00:00+02:00

fin : 2026-12-09T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-07T21:00:00+02:00_2026-10-07T22:00:00+02:00;2026-10-14T21:00:00+02:00_2026-10-14T22:00:00+02:00;2026-10-21T21:00:00+02:00_2026-10-21T22:00:00+02:00;2026-10-28T21:00:00+02:00_2026-10-28T22:00:00+02:00;2026-11-04T21:00:00+02:00_2026-11-04T22:00:00+02:00;2026-11-11T21:00:00+02:00_2026-11-11T22:00:00+02:00;2026-11-18T21:00:00+02:00_2026-11-18T22:00:00+02:00;2026-11-25T21:00:00+02:00_2026-11-25T22:00:00+02:00;2026-12-02T21:00:00+02:00_2026-12-02T22:00:00+02:00;2026-12-09T21:00:00+02:00_2026-12-09T22:00:00+02:00



https://theatrelafleche.fr/la-saison/pardon/



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

