Parentalité et écologie : transformer l’angoisse en action, Autre lieu, Genève

Parentalité et écologie : transformer l’angoisse en action Mardi 2 juin, 19h30 Autre lieu

CHF 30.- (solidaire) | CHF 50.- (plein) | CHF 70.- (soutien)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T19:30:00+02:00 – 2026-06-02T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-02T19:30:00+02:00 – 2026-06-02T21:30:00+02:00

Transmettre la vie à l’ère du changement climatique : comment trouver sa place et agir sereinement ?

Être parent aujourd’hui, c’est aimer inconditionnellement tout en voyant le monde changer. C’est vouloir protéger ses enfants tout en se sentant parfois démuni face à l’urgence écologique. Si vous vous interrogez sur la manière de parler d’avenir sans angoisse, ou si vous cherchez à aligner vos valeurs éducatives avec vos actions quotidiennes, cet atelier est fait pour vous.

Organisé par Parents d’avenir, ce moment de 2 heures est une bulle de respiration bienveillante dédiée aux parents concernés par la crise écologique et désireux d’agir pour le vivant. Loin des discours culpabilisants, nous vous proposons un espace d’échange concret pour :

Souffler et se reconnecter à ce qui vous anime profondément dans votre rôle de parent.

Partager vos doutes et vos espoirs avec d’autres familles genevoises qui vivent les mêmes questionnements.

Explorer des pistes d’actions concrètes , petites et grandes, pour participer à l’histoire du vivant depuis votre foyer.

Retrouver de la joie et de la confiance dans votre capacité à éduquer et transmettre, même en temps de transition.

Animé par Monica Serlavos, fondatrice de l’association Parents d’avenir, cet atelier interactif utilise des supports visuels, des temps d’introspection et des échanges de groupe pour faire émerger vos propres solutions. Vous repartirez avec des outils pratiques, une vision clarifiée et le sentiment de ne plus être seul(e) face à ces défis.

Informations pratiques :

Date : Mardi 2 juin 2026

Mardi 2 juin 2026 Heure : 19h30 – 21h30

19h30 – 21h30 Lieu : Arcade Mère et Terre, Rue Jean-Robert Chouet 6, Genève

Arcade Mère et Terre, Rue Jean-Robert Chouet 6, Genève Tarifs : CHF 30.- (solidaire) | CHF 50.- (plein) | CHF 70.- (soutien)

CHF 30.- (solidaire) | CHF 50.- (plein) | CHF 70.- (soutien) Inscription : Obligatoire et places limitées. Réservez votre place sur https://infomaniak.events/fr-ch/ateliers-et-stages/atelier-decouverte-comment-etre-parent-dans-un-monde-en-transition/b2e9390d-0d58-4b13-86a5-64d05dcb036a/events/388538

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/ateliers-et-stages/atelier-decouverte-comment-etre-parent-dans-un-monde-en-transition/b2e9390d-0d58-4b13-86a5-64d05dcb036a/events/388538 »}] [{« link »: « https://parentsdavenir.ch/ »}, {« link »: « https://infomaniak.events/fr-ch/ateliers-et-stages/atelier-decouverte-comment-etre-parent-dans-un-monde-en-transition/b2e9390d-0d58-4b13-86a5-64d05dcb036a/events/388538 »}]

Être parent en temps de crise écologique ? Venez transformer vos doutes en actions concrètes. Un atelier bienveillant pour souffler, partager et retrouver du sens ensemble. Places limitées.

Monica Serlavos