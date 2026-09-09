Parenthèse bien-être au Prieuré, Maison du Patrimoine de Sauxillanges, Sauxillanges

Informations pratiques

Parenthèse bien-être au Prieuré Samedi 19 septembre, 14h00 Maison du Patrimoine de Sauxillanges Puy-de-Dôme

Tarif libre et en conscience ; pas de réservation ; entrée au fil du temps selon votre arrivée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découverte originale d’un lieu patrimonial chahuté par le temps et utilisé pour de multiples usages, alors pourquoi pas un SPArt ?

Plongez dans une parenthèse de bien-être au SPArt du Prieuré de Sauxillanges, où l’art vous enveloppe dans un écrin de douceur.

Profitez d’une expérience unique alliant relaxation et soin artistique pour revitaliser votre corps et apaiser votre esprit. Grâce à ses vertus exceptionnelles, boostez votre immunité et retrouvez énergie et sérénité. Après votre séance au SPArt, laissez-vous charmer par l’architecture clunisienne du Prieuré et son environnement.

Une équipe de six artistes se regroupent et proposent, à travers leurs approches respectives, des formes dansées et performées autours du thème « se laver ».

Artistes : Emmy Dallard, Cerise Lopez, Lilas Nagoya, Damien Najean, Ella Peloquin, et Popi.

Maison du Patrimoine de Sauxillanges 4, place de la LIberté, 63490 Sauxillanges Sauxillanges 63490 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 50 71 13 09 https://patrimoine-sauxillanges.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100069088726356 La Maison du Patrimoine est un excellent point de départ pour comprendre l’histoire Clunisienne et plus largement l’histoire tout court de Sauxillanges.

Ancienne Chapelle Notre-Dame du Bois, elle fait partie des nombreux bâtiments d’un ensemble architectural complexe, qui correspondait à l’imposant prieuré Clunisien fondé au Xe siècle et qui n’a cessé de croître jusqu’au XVe siècle à Sauxillanges.

A l’origine de style roman, La Chapelle Notre-Dame du Bois est reconstruite au XVe donc en style gothique. Elle s’étendait alors entre l’espace réservé au prieur et l’espace claustral, à quelques mètres au Sud Est de l’église priorale.

Vendue de nombreuses fois au cours des périodes révolutionnaires et post révolutionnaires, elle a été utilisée pour de nombreux usages : estaminet, écurie, fabrique de toiles métalliques et maison d’habitation au XIXe siècle. C’est alors que son aspect est fortement remanié par une surélévation de deux niveaux supplémentaires et l’ajout d’un balcon sur la façade Nord. L’espace intérieur est divisé en deux à mi-hauteur, par un plancher et des baies industrielles sont installées dans la partie basse.

L’Association Pierre le Vénérable est fondée en 1987 dans le but de l’acquérir, l’entretenir, la rénover et de l’ouvrir au public comme Maison du Patrimoine. Depuis, tous les étés et sur demande, le reste de l’année, un guide raconte la grande épopée de ces hommes qui à partir d’une villa gallo-romaine, fonderont un centre spirituel renommé et un bourg riche et animé. L’accès à l’ancienne Chapelle est gratuit.

Sauxillanges n’est relié à Issoire par aucun transport en commun. Un parking se trouve à proximité.

L’accès au rez de chaussée est direct et possible aux PMR, par contre les étages non. L’accès au rez de jardin et jardin possible également mais plus compliqué (rampe d’accès fortement inclinée)

Découverte originale d’un lieu patrimonial chahuté par le temps et utilisé pour de multiples usages, alors pourquoi pas un SPArt ?

© Élisabeth Pascal