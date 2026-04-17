Parenthèse livres Médiathèque Le MIX Mourenx
Parenthèse livres Médiathèque Le MIX Mourenx samedi 23 mai 2026.
Mourenx
Parenthèse livres
Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Accordez-vous une parenthèse littéraire, un moment suspendu autour d’une lecture commune Après nous le déluge, en présence de l’auteur Yvan Robin. .
Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Parenthèse livres
L’événement Parenthèse livres Mourenx a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Coeur de Béarn
À voir aussi à Mourenx (Pyrénées-Atlantiques)
- Atelier Personnalise ton mug Lacq-Odyssée Mourenx 22 avril 2026
- Atelier écriture Le geste et l’image Médiathèque Le MIX Mourenx 22 avril 2026
- Atelier Robot Maqueen Lacq Odyssée Mourenx 22 avril 2026
- Salon du modélisme Salle Louis Blazy Mourenx 25 avril 2026
- Course des 32 puits Mourenx 26 avril 2026