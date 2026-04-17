Parenthèse livres Médiathèque Le MIX Mourenx

Mourenx

Parenthèse livres

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Accordez-vous une parenthèse littéraire, un moment suspendu autour d’une lecture commune Après nous le déluge, en présence de l’auteur Yvan Robin. .

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr

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English : Parenthèse livres

L’événement Parenthèse livres Mourenx a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Coeur de Béarn