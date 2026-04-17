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Parenthèse livres Médiathèque Le MIX Mourenx

Parenthèse livres Médiathèque Le MIX Mourenx

Parenthèse livres Médiathèque Le MIX Mourenx samedi 23 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Le MIX

Adresse : 2 avenue Charles Moureu

Ville : 64150 Mourenx

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Mourenx

Parenthèse livres

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Accordez-vous une parenthèse littéraire, un moment suspendu autour d’une lecture commune Après nous le déluge, en présence de l’auteur Yvan Robin.   .

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80  contact@le-mix.fr

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English : Parenthèse livres

L’événement Parenthèse livres Mourenx a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Coeur de Béarn

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