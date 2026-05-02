Apéro lecture Médiathèque Mourenx

Mourenx

Apéro lecture

Médiathèque 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Quel roman trouvera sa place dans vos valises cet été ? Parmi une sélection de romans et de BD, venez échanger et partager vos coups de cœur. .

Médiathèque 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80

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English : Apéro lecture

L’événement Apéro lecture Mourenx a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Coeur de Béarn