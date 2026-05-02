Apéro lecture Médiathèque Mourenx
Apéro lecture Médiathèque Mourenx samedi 27 juin 2026.
Mourenx
Apéro lecture
Médiathèque 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Quel roman trouvera sa place dans vos valises cet été ? Parmi une sélection de romans et de BD, venez échanger et partager vos coups de cœur. .
Médiathèque 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80
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English : Apéro lecture
L’événement Apéro lecture Mourenx a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Coeur de Béarn
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