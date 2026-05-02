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Apéro lecture Médiathèque Mourenx

Apéro lecture Médiathèque Mourenx

Apéro lecture Médiathèque Mourenx samedi 27 juin 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 2 avenue Charles Moureu

Ville : 64150 Mourenx

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Mourenx

Apéro lecture

Médiathèque 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

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Médiathèque 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 

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English : Apéro lecture

L’événement Apéro lecture Mourenx a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Coeur de Béarn

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