Balades à vélo Rue Adrienne Le Gal Mourenx
Balades à vélo Rue Adrienne Le Gal Mourenx mercredi 24 juin 2026.
Mourenx
Balades à vélo
Rue Adrienne Le Gal CCAS Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Plusieurs balades à vélo autour de Mourenx sur des itinéraires sécurisés entre 9h30 et 13h.
Prenez votre vélo et votre casque. .
Rue Adrienne Le Gal CCAS Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 39 86 65
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English : Balades à vélo
L’événement Balades à vélo Mourenx a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Coeur de Béarn
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