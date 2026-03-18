Balades à vélo Rue Adrienne Le Gal Mourenx

Mourenx

Balades à vélo

Rue Adrienne Le Gal CCAS Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Plusieurs balades à vélo autour de Mourenx sur des itinéraires sécurisés entre 9h30 et 13h.

Prenez votre vélo et votre casque. .

Rue Adrienne Le Gal CCAS Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 39 86 65

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English : Balades à vélo

L’événement Balades à vélo Mourenx a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Coeur de Béarn