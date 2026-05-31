L’Odyssée, Médiathèque du MIX, Mourenx
L’Odyssée, Médiathèque du MIX, Mourenx mardi 23 juin 2026.
L’Odyssée Mardi 23 juin, 17h30 Médiathèque du MIX Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-23T17:30:00+02:00 – 2026-06-23T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-23T17:30:00+02:00 – 2026-06-23T18:30:00+02:00
Nouvelle création 2026 « L’Odyssée » de la Cie Bravache – Mardi 23 juin 2026 à Mourenx dans le cadre des Jardins Secrets
Médiathèque du MIX 2 Avenue Charles Moureu, 64150 Mourenx, France Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559805880 https://www.pole-lecture.com/ Ce centre culturel regroupe la médiathèque, la cyber-base, le centre de culture scientifique technique et industrielle des Pays de l’Adour (CCSTI Lacq-Odyssée), la galerie d’art contemporain, le musée d’art modeste d’Hervé Di Rosa, la compagnie « Théâtre les pieds dans l’eau», le cinéma et le Bistrot M.
Cie Bravache Odyssée
@Suzy Lagrange
À voir aussi à Mourenx (Pyrénées-Atlantiques)
- Mercredi on lit Médiathèque Le MIX Mourenx 3 juin 2026
- Atelier Robot Maqueen Lacq Odyssée Mourenx 3 juin 2026
- Atelier savon 1ère partie CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx 4 juin 2026
- Tournoi des légendes Football en salle Salle Louis Blazy Mourenx 6 juin 2026
- Rendez-vous des p’tits bouts Médiathèque Le MIX Mourenx 6 juin 2026