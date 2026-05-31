L’Odyssée, Médiathèque du MIX, Mourenx

L’Odyssée Mardi 23 juin, 17h30 Médiathèque du MIX Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T17:30:00+02:00 – 2026-06-23T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-23T17:30:00+02:00 – 2026-06-23T18:30:00+02:00

Nouvelle création 2026 « L’Odyssée » de la Cie Bravache – Mardi 23 juin 2026 à Mourenx dans le cadre des Jardins Secrets

Médiathèque du MIX 2 Avenue Charles Moureu, 64150 Mourenx, France Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559805880 https://www.pole-lecture.com/ Ce centre culturel regroupe la médiathèque, la cyber-base, le centre de culture scientifique technique et industrielle des Pays de l’Adour (CCSTI Lacq-Odyssée), la galerie d’art contemporain, le musée d’art modeste d’Hervé Di Rosa, la compagnie « Théâtre les pieds dans l’eau», le cinéma et le Bistrot M.

Cie Bravache Odyssée

@Suzy Lagrange