Sainte-Savine

Parenthèse Musicale Opus 32

L’Art Déco Sainte-Savine Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 18:30:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Cette parenthèse se déroulera à l’Art Déco sur entrée libre.



En partenariat avec le Département de l’Aube ! .

L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 25 71 39 80 ecole.musique.danse@ste-savine.fr

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English :

L’événement Parenthèse Musicale Opus 32 Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Troyes la Champagne