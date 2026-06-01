Parenthèse Musicale Opus 32 Sainte-Savine
Parenthèse Musicale Opus 32 Sainte-Savine mardi 23 juin 2026.
Sainte-Savine
Parenthèse Musicale Opus 32
L’Art Déco Sainte-Savine Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 18:30:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Cette parenthèse se déroulera à l’Art Déco sur entrée libre.
En partenariat avec le Département de l’Aube ! .
L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 25 71 39 80 ecole.musique.danse@ste-savine.fr
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English :
L’événement Parenthèse Musicale Opus 32 Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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