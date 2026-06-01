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Parenthèse Musicale Opus 32 Sainte-Savine

Parenthèse Musicale Opus 32 Sainte-Savine

Parenthèse Musicale Opus 32 Sainte-Savine mardi 23 juin 2026.

Adresse : L'Art Déco

Ville : 10300 Sainte-Savine

Département : Aube

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Sainte-Savine

Parenthèse Musicale Opus 32

L’Art Déco Sainte-Savine Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 18:30:00
fin : 2026-06-23

Date(s) :
2026-06-23

Cette parenthèse se déroulera à l’Art Déco sur entrée libre.

En partenariat avec le Département de l’Aube !   .

L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 25 71 39 80  ecole.musique.danse@ste-savine.fr

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English :

L’événement Parenthèse Musicale Opus 32 Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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