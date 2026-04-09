Sainte-Savine

Nuits de Champagne / Yves Jamait

L’Art Déco Sainte-Savine Aube

Tarif : 33 – 33 – 33 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 20:30:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Bio Maxime & Moi



Ma rencontre, alors que j’étais adolescent, avec Maxime Leforestier, a été un choc qui a bousculé considérablement les déterminismes dans lesquels j’étais engoncé. Tout mon être en a été bouleversé. Maxime fut un déclencheur. Aussi, c’est tout naturellement, (…et parce que depuis longtemps déjà l’envie me taraudait…), que m’est venu l’idée d’un spectacle ou je vais vous raconter et vous chanter mon Maxime à moi et partager avec vous le plaisir que j’ai eu de traverser le temps avec son œuvre en filigrane. Je serai accompagné, pour se faire, par Michel Haumont, le maestro du picking qui a souvent collaboré avec Maxime et par Jérôme Broyer dont l’excellence et la créativité me portent depuis plus de dix ans. C’est donc une invitation au voyage, à tisser les lianes du temps, auquel je vous convie pour sourire aux larmes ensemble. .

L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est

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English :

L’événement Nuits de Champagne / Yves Jamait Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne