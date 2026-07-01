Amusez-vous dans le bus des sapeurs-pompiers, SDIS de l’Aube – Centre d’incendie et de secours Troyes Ouest, Sainte-Savine

Informations pratiques

Amusez-vous dans le bus des sapeurs-pompiers Samedi 19 septembre, 10h00 SDIS de l’Aube – Centre d’incendie et de secours Troyes Ouest Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Explorez le bus de la fédération des sapeurs-pompiers à travers des animations ludiques destinées aux enfants.

SDIS de l’Aube – Centre d’incendie et de secours Troyes Ouest 1 rue du Général Sarrail 10300 Sainte-Savine Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Aube est un établissement public administratif autonome.

Il fait partie de l’organisation des secours en France dans le cadre de la sécurité civile.

Le SDIS concourt avec les autres services à la protection et la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.

Explorez le bus de la fédération des sapeurs-pompiers à travers des animations ludiques destinées aux enfants.

© SDIS de l’Aube