Venez apprendre à sauver des vies, SDIS de l’Aube – Centre d’incendie et de secours Troyes Ouest, Sainte-Savine

Informations pratiques

Venez apprendre à sauver des vies Samedi 19 septembre, 10h00 SDIS de l’Aube – Centre d’incendie et de secours Troyes Ouest Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Explorez l’univers du volontariat et découvrez les gestes qui sauvent à travers des ateliers pratiques et des démonstrations animés par les sapeurs-pompiers.

SDIS de l’Aube – Centre d’incendie et de secours Troyes Ouest 1 rue du Général Sarrail 10300 Sainte-Savine Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Aube est un établissement public administratif autonome.

Il fait partie de l’organisation des secours en France dans le cadre de la sécurité civile.

Le SDIS concourt avec les autres services à la protection et la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.

Explorez l’univers du volontariat et découvrez les gestes qui sauvent à travers des ateliers pratiques et des démonstrations animés par les sapeurs-pompiers.

© SDIS de l’Aube