Venez découvrir ce que sont les bâtisseurs et les restaurateurs, SNBR, Sainte-Savine

Informations pratiques

Venez découvrir ce que sont les bâtisseurs et les restaurateurs Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 SNBR Aube

Limitées à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Lors de cette visite commentée, venez découvrir le monde de la pierre massive et en apprendre davantage sur la restauration et la sauvegarde des monuments historiques.

SNBR 2 Rue Alcide de Gasperi 10300 Sainte-Savine Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est 03 25 71 29 40 Fondée en mars 1995, S.N.B.R (Société Nouvelle Le Bâtiment Régional) est une entreprise coopérative et participative qui répond aux exigences actuelles de l’art de la restauration et de la préservation du patrimoine, grâce à ses collaborateurs hautement qualifiés.

Cette entreprise, experte en maçonnerie, taille de pierre et sculpture, est parmi les rares à détenir simultanément la certification Qualibat 2194 – restauration de pierre taillée et maçonnerie des édifices historiques -, ainsi que la qualification Qualibat 6583 – sculpture d’attribut -. Cela lui confère la capacité de gérer intégralement les projets de restauration.

Depuis 2010, l’entreprise SNBR a obtenu le titre d’« Entreprise du Patrimoine Vivant », décerné par le ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi pour des entreprises françaises attachées à la haute performance de leur métier et de leurs produits.

En 2011, S N B R s’est vu décerner le Super Trophée de la PME performante par la CGPME de l’Aube.

En 2019, l’entreprise crée un département de Restauration du Patrimoine Culturel dénommé Akeloe Restauration, qui se fait rapidement remarquer, dès sa première année, en obtenant le prix de l’INRAP dans la section Recherche et Développement.

Lors de cette visite commentée, venez découvrir le monde de la pierre massive et en apprendre plus sur la restauration et la sauvegarde des monuments historiques.

© SNBR