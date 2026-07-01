Découvrez les engins des pompiers, SDIS de l’Aube – Centre d’incendie et de secours Troyes Ouest, Sainte-Savine

Informations pratiques

Découvrez les engins des pompiers Samedi 19 septembre, 10h00 SDIS de l’Aube – Centre d’incendie et de secours Troyes Ouest Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Exceptionnellement ouverte au public, cette caserne vous invite à découvrir les véhicules et les équipements utilisés par les sapeurs-pompiers. Symbole du patrimoine contemporain, elle témoigne de l’évolution des métiers du secours et met à l’honneur le patrimoine matériel et humain des pompiers.

SDIS de l’Aube – Centre d’incendie et de secours Troyes Ouest 1 rue du Général Sarrail 10300 Sainte-Savine Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Aube est un établissement public administratif autonome.

Il fait partie de l’organisation des secours en France dans le cadre de la sécurité civile.

Le SDIS concourt avec les autres services à la protection et la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.

Exceptionnellement ouverte au public, cette caserne vous invite à découvrir les véhicules et les équipements utilisés par les sapeurs-pompiers. Symbole du patrimoine contemporain, elle témoigne de du…

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