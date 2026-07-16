Venez en apprendre plus sur les cailloux, Maison de la Science – Hubert Curien, Sainte-Savine

Informations pratiques

Venez en apprendre plus sur les cailloux 19 et 20 septembre Maison de la Science – Hubert Curien Aube

Limitées à 20 personnes, 2 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Nous les ramassons, nous les admirons, mais les cailloux restent bien mystérieux.

Venez découvrir les roches de notre territoire, leurs noms et leurs utilisations, grâce à de multiples expériences.

Maison de la Science – Hubert Curien 2 ter, rue Lamoricière 10300 Sainte-Savine Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est 03 25 71 03 52 [{« type »: « email », « value »: « Secretariat@maisondelascience.fr »}] La Maison de la science – Hubert Curien est une association loi 1901 qui regroupe des associations scientifiques et d’éducation populaire. Elle a été inaugurée le 13 février 2004.

Elle est actuellement intégrée au réseau des Centres de Culture Scientifique Technique et Industrielle (CCSTI).

Elle propose des expositions à voir et à manipuler. En effet, les expositions sont accompagnées d’ateliers et de maquettes, autant pour les enfants que les adultes, afin de pousser la réflexion plus loin sur les thèmes développés.

L’association se déplace, aussi, dans les classes pour mettre en place des ateliers en lien avec les programmes. Elle prête également ses locaux aux classes et instituts de formation supérieur qui souhaitent exposer un projet.

Nous les ramassons, nous les admirons mais les cailloux restent bien mystérieux.

© Maison de la Science