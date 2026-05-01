Parents opération sauvetage ! Rue Saint Antoine Navarrenx
Parents opération sauvetage ! Rue Saint Antoine Navarrenx mercredi 20 mai 2026.
Navarrenx
Parents opération sauvetage !
Rue Saint Antoine Maison Darralde Navarrenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Dans le cadre du Défi Écrans organisé par la Mairie de Navarrenx, retrouvez-nous à l’antenne navarraise du Moment Librairie et ensemble, aidons-les parents à lever la tête de leurs écrans !
A travers des ateliers thématiques, unissons nos forces pour construire les ébauches d’un guide de sauvegarde du parent intoxiqué. Dessin, jeux, lectures, il y en aura pour tout le monde ! .
Rue Saint Antoine Maison Darralde Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31
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English : Parents opération sauvetage !
L’événement Parents opération sauvetage ! Navarrenx a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Béarn des Gaves
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