Parents opération sauvetage ! Rue Saint Antoine Navarrenx

Navarrenx

Parents opération sauvetage !

Rue Saint Antoine Maison Darralde Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Dans le cadre du Défi Écrans organisé par la Mairie de Navarrenx, retrouvez-nous à l’antenne navarraise du Moment Librairie et ensemble, aidons-les parents à lever la tête de leurs écrans !

A travers des ateliers thématiques, unissons nos forces pour construire les ébauches d’un guide de sauvegarde du parent intoxiqué. Dessin, jeux, lectures, il y en aura pour tout le monde ! .

Rue Saint Antoine Maison Darralde Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31

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English : Parents opération sauvetage !

L’événement Parents opération sauvetage ! Navarrenx a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Béarn des Gaves