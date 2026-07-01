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« Paris, en plein cœur »

On croirait une bande originale de film… Avec Paris Amour, Keren Ann dévoile un album où sensations, souvenirs et ferveur s’entrelacent. Vingt-six ans après ses débuts, l’auteure, compositrice et interprète revient à Paris pour en raconter les lumières, les doutes, les nuits et les promesses. La grande scène du Jardin des Tuileries se laisse envoûter par sa voix unique, expressive et délicate, qui traverse une pop aux réminiscences sixties et seventies, mêlant électro, cordes et grooves inspirants. Orchestrale ou minimale, chaque chanson devient un paysage. Entre mélancolie et énergie, Keren Ann livre un concert d’une élégance rare, où Paris devient musique et l’intime universel. La Ville-lumière se voit sublimée par une artiste hors du temps…

En partenariat avec Les Étés du Louvre

Un concert de Keren Ann dans le cadre du Festival Paris l’été

Le samedi 18 juillet 2026

de 22h00 à 23h30

payant

Tarif Tuileries A

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-19T01:00:00+02:00

fin : 2026-07-19T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-18T22:00:00+02:00_2026-07-18T23:30:00+02:00



https://www.parislete.fr/fr/paris-amour



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