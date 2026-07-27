Paris Caribbean Summer Le Saumur 75020

Informations pratiques

Pendant deux jours, vivez une expérience immersive mêlant apprentissage, partage et festivités dans une ambiance chaleureuse, ouverte à tous les âges et à tous les niveaux.

Découvrez les fondamentaux du Konpa, perfectionnez votre connexion avec le Gouyad, exprimez votre style grâce au Konpa Lady Styling et laissez-vous séduire par l’authenticité de la Bachata dominicaine. Initiez-vous également au Gwo Ka, patrimoine culturel de la Guadeloupe, à travers une immersion dans ses rythmes, son histoire et son expression artistique. Pour les plus dynamiques, le Fitness Konpa vous fera bouger dans une ambiance conviviale et énergisante.

Tout au long du week-end, les cours sont pensés pour permettre à chacun de progresser à son rythme, que vous découvriez ces danses pour la première fois ou que vous souhaitiez enrichir votre pratique. Les ateliers privilégient la transmission, la convivialité et le plaisir de danser ensemble.

L’expérience se poursuit sur la piste avec un bal dansant Konpa, idéal pour pratiquer dans une ambiance détendue, rencontrer d’autres passionnés et partager un moment de danse. Puis, chaque soirée se transforme en une véritable célébration avec les Grandes Soirées Zouk Rétro & Konpa, où les plus grands classiques et les meilleurs sons actuels feront vibrer la piste jusqu’au bout de la nuit.

Paris Caribbean Summer, c’est bien plus qu’un événement de danse. C’est un rendez-vous culturel qui met à l’honneur la richesse des traditions caribéennes, favorise les rencontres et crée des souvenirs inoubliables. Que vous veniez seul, entre amis, en couple ou en famille, vous serez accueilli dans une atmosphère festive où le partage, la bonne humeur et la passion de la danse sont au cœur de chaque instant.

Cet été, offrez-vous une parenthèse ensoleillée au cœur de Paris. Venez apprendre, danser, échanger et célébrer les cultures des Caraïbes à travers le Konpa, le Gwo Ka, la Bachata dominicaine, le Gouyad et bien d’autres surprises.

Paris Caribbean Summer vous donne rendez-vous les 15 et 16 août pour vivre un week-end unique placé sous le signe de la danse, de la musique et de la convivialité.

SAMEDI 15 AOÛT

14h00 – 15h30

Comprendre le Konpa

• Musicalité Konpa

• Pas de base (Basic)

15h30 – 17h00

Cours de Gouyad

17h00 – 18h00

Konpa Lady Styling

18h00 – 22h00

Bal dansant / Social Konpa

00h00 – 05h00

Grande soirée Zouk Rétro & Konpa

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DIMANCHE 16 AOÛT

14h00 – 15h00

Initiation au Gwo Ka

Découverte de l’ancestralité et des cultures caribéennes.

15h00 – 16h00

Fitness Konpa

16h00 – 17h00

Bachata dominicaine

17h00 – 18h30

Cours Konpa intermédiaire

19h00 – 02h00

Grande soirée Zouk Rétro & Konpa

Les 15 et 16 août, laissez vous transporter sous le soleil des Caraïbes sans quitter Paris. Paris Caribbean Summer est un week-end entièrement consacré aux danses, aux musiques et aux cultures caribéennes.

Le samedi 15 août 2026

de à

payant

15€ cours individuel, 20€ à 30€ certains packs (cours + soirée)

50€ pass journée

70€ full pass 2 jours (cours + soirée)

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-15T17:00:00+02:00

fin : 2026-08-16T02:59:00+02:00

Date(s) : 2026-08-15T00:00:00+02:00_2026-08-15T23:59:00+02:00

Le Saumur 10 rue de Belleville Paris 75020

https://shotgun.live/fr/events/paris-kompa-festival



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