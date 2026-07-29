Paris Design Week, de retour du 10 au 19 septembre

Informations pratiques

Bienvenue à tous les passionnés du design et plus encore à la jeune garde de créateurs qui émergera cette année, en nous faisant partager leur art de vivre, de regarder, de concevoir.

Du 10 au 19 septembre 2026, Paris Design Week confirme sa montée en puissance et son rayonnement international, réunissant scènes établies et émergentes autour d’une même dynamique créative. Son périmètre patrimonial s’élargit, investissant toujours davantage de lieux emblématiques de la capitale et redessinant la carte du design à Paris. Factory gagne en maturité et s’affirme comme un laboratoire structurant de la jeune création et du collectible design. Enfin, l’édition est marquée par l’arrivée de nouvelles adresses majeures, renforçant l’attractivité et le renouvellement de la scène.

La programmation se dévoile progressivement ci-dessous.

10 jours de festival. Nouveaux concept-stores, mises en scène vitrines, vernissages, boutiques à suivre, rencontres créateurs, évènements festifs…

Du jeudi 10 septembre 2026 au samedi 19 septembre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-10T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T01:59:59+02:00

Date(s) :



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