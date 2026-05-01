Paris en mai. SILEK 2026. Salon International du Livre de l’Espace Kréyolphone, une première édition pleine de surprises !

Ecrivains et editeurs des Caraïbes, océan Indien, Amériques et diasporas débardent à Paris.

La première édition du SILEK s’ouvre dans une coïncidence symbolique assumée.

L’édition 2026 du SILEK fait écho au 22 mai 1848, date à laquelle la Martinique arrachait l’application du décret de l’abolition par la révolte. Le 23 mai est, en France, la Journée nationale en mémoire des victimes de la traite, de l’esclavage et de leur abolition.

Elle fait écho au 25e anniversaire de la Loi Taubira qui, en 2001, a reconnu la traite et l’esclavage comme crimes contre l’humanité.

Un salon, trois journées, une constellation de voix

Porté par l’association Les Ponts de l’Espoir (Hope and Bridges), le SILEK met à l’honneur la richesse de la littérature kréyolphone contemporaine ; celle qui s’écrit en créole, en français, en anglais et autres langues, depuis les Caraïbes (Martinique, Guadeloupe, Haïti), l’Océan Indien (La Réunion) et leurs diasporas.

Autour de trois journées thématiques. Mémoire. Parole. Demain.

Le SILEK rassemble auteurs, éditeurs, chercheurs, traducteurs et lecteurs .

cinq tables rondes thématiques

des lectures publiques

une exposition-librairie

des dédicaces

des rencontres autour des Voix du 22 mai, expression des poètes réunis autour d’une mémoire partagée

Une projection de documentaire :

Moi, Maryse C., écrivain noire et rebelle de Dimitry Zandronis (Guadeloupe, 2012, 59 min)

Soutiens institutionnels et partenariats

Le SILEK bénéficie du soutien institutionnel de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage (FME) et de l’Agence Française de Développement (AFD).

Le SILEK est inscrit à la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (MEAE)

Partenariats

Il est rendu possible grâce au partenariat avec le Digital Village, la MVAC Paris 13e, l’association Au-Delà de l’Horizon et l’association Ponts Contre Racisme.

Les dates et horaires du SILEK

Maison des associations, 31 rue Bobillot, 75013 Paris

Jeudi 21 mai : club de lecture autour de Maryse Condé, de 19 h à 21 h 30. Entrée gratuite sur inscription préalable.

Samedi 23 mai : 14h. Atelier de poésie créole avec Jude Duranty | MVAC 31 rue Bobillot 75013 Paris |Inscription obligatoire

Samedi 23 mai : 15h30. Atelier d’écriture avec Joëlle Damas | MVAC 31 rue Bobillot 75013 Paris | Inscription obligatoire

FIAP 30 rue Cabanis 75014 Paris

Vendredi 22 mai : soirée d’ouverture, 18h-22h. Entrée gratuite sur inscription préalable.

Digital Village : 21 rue Albert Bayet, 75013 Paris

– Samedi 23 mai : 9h-17h et soirée 18h-23h30 Inscription préalable

| Dimanche 24 mai : 9h-17h et soirée à partir de 18h. Entrée gratuite sur inscription préalable.

Plus d’informations sur www.silek.zone

Au SILEK, écrivains et éditeurs des Caraïbes, océan Indien, Amériques et diasporas débardent à Paris pour le Salon International du Livre de l’Espace Kréyolphone, du 22-24 mai 2026.

Trois jours pour faire entendre, lire et célébrer la littérature kréyolphone contemporaine.

Du jeudi 21 mai 2026 au dimanche 24 mai 2026 :

jeudi

de 19h00 à 00h30

vendredi, samedi, dimanche

de 18h00 à 23h30

vendredi, samedi, dimanche

de 09h00 à 17h00

gratuit sous condition

Voir les liens d’inscriptions des événements

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-25T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-21T19:00:00+02:00_2026-05-21T00:30:00+02:00;2026-05-22T09:00:00+02:00_2026-05-22T17:00:00+02:00;2026-05-22T18:00:00+02:00_2026-05-22T23:30:00+02:00;2026-05-23T09:00:00+02:00_2026-05-23T17:00:00+02:00;2026-05-23T18:00:00+02:00_2026-05-23T23:30:00+02:00;2026-05-24T09:00:00+02:00_2026-05-24T17:00:00+02:00;2026-05-24T18:00:00+02:00_2026-05-24T23:30:00+02:00



https://silek.zone +33749545200 lespontsdelespoir@gmail.com DIGITAL VILLAGE DIGITAL VILLAGE



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