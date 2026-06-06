Paris En Seine 2026 : toute la programmation estivale !

En cas de fortes chaleurs Pensez à vous équiper avant de venir : chapeau, tenue légère, crème solaire… et surtout, munissez-vous d’eau pour rester bien hydraté tout au long de la journée. Prenez soin de vous !

Entre juin et septembre, les occasions de sortir se multiplient. Détente, découvertes culturelles et moments festifs seront au rendez-vous pour profiter pleinement de la capitale cet été !

Les iconiques de l’été 2026

A chacun sa baignade !

À partir du 4 juillet et tout au long de l’été, les baigneurs auront l’embarras du choix pour nager gratuitement à Paris. Dans la Seine, le canal Saint-Martin ou le bassin de la Villette, les différents espaces permettront une baignade sécurisée tout en offrant des expériences propres à chaque lieu.

Outre la baignade en eau libre, plusieurs piscines temporaires permettront aux Parisiennes et aux Parisiens de se rafraîchir facilement ! L’installation de ces sites extérieurs éphémères s’accompagnera de nombreuses animations gratuites pour les petits et les grands (activités sportives, ciné en plein air, spectacles…).

Comme une irrésistible envie de bouquiner à lʼombre dʼun parasol, de regarder les bateaux passer au large, de se lancer dans une partie de pétanque interminable… Après un bon bain dans la Seine, direction Paris Plages ! Comme chaque année, du bassin de la Villette aux berges de Seine, transats, guinguettes, brumisateurs et palmiers reprennent leur place en ville. Un conseil : préparez vos lunettes de soleil et la crème solaire, les vacances à la sortie du métro sont là.

Le Carnaval Tropical

Le 5 juillet, le Carnaval tropical fera vibrer les Champs-Élysées (8e) au rythme des percussions et des chants traditionnels. Des milliers de participants et de nombreux groupes venus d’Île-de-France et d’outre-mer défileront dans une explosion de costumes colorés. Une évasion gratuite pour célébrer la diversité culturelle en plein coeur de la capitale.

Le feu d’artifices

Afin de permettre le plein respect du temps national de commémoration des dix ans de l’attentat du 14 juillet 2016 survenu à Nice, Paris avance de 24 heures le spectacle son et lumière qui sera donc prévu le 13 juillet sur le Champ-de-Mars (7e).

La Libération de Paris

Du 20 au 25 août, la Ville de Paris rendra hommage comme chaque année aux femmes et aux hommes qui ont libéré la capitale. Au programme, notamment, la commémoration des 35 martyrs de la cascade du bois de Boulogne (16e), fusillés dans la nuit du 16 au 17 août 1944, et celle des combattants républicains espagnols de la Nueve, les premiers à être entrés dans la ville occupée.

Le retour de la vasque

C’est devenu une habitude. Après avoir illuminé les Tuileries (Paris Centre) en 2024 et en 2025, la fameuse vasque des Jeux de Paris va de nouveau prendre son envol dans le ciel parisien cet été. Le ballon d’hélium le plus photographié du monde pourra être admiré du 21 juin au 14 septembre. Et c’est gratuit !

La rue Lepic, star du Tour de France

C’est désormais un passage obligé. Après les Jeux de Paris 2024 et le Tour de France 2025, la butte Montmartre (18e) verra défiler une nouvelle fois les meilleurs cyclistes du monde sous ses fenêtres ! Annoncée il y a quelques mois, la dernière étape de la Grande Boucle 2026, le 26 juillet, fera la part belle à la mythique rue Lepic (18e), avant de se terminer sur les Champs-Élysées (8e). Ambiance de folie à prévoir.

Une programmation culturelle dans tout Paris

Le Festival des Places

Le Festival des Places revient animer les esplanades de la capitale. La promesse de ce rendez-vous estival où arts, pensées et urbanités dialoguent ? Chaque week-end, le public participe à des ateliers de poésie, de sport, de chant ou de danse, proposés par des artistes invités par le Théâtre de la Ville de Paris. Le tout en savourant des concerts, des bals ou encore des siestes musicales.

Toujours plus d’expositions des musées de la Ville

C’est un voyage temporel que les musées de la Ville s’apprêtent à nous faire vivre. Premier arrêt au XVIIe siècle, célébré au musée Carnavalet (Paris Centre) à travers le regard de Madame de Sévigné, puis cap vers le XVIIIe siècle, dont la mode et l’art de vivre sont scrutés au Palais Galliera (16e) et au musée Cognacq-Jay (Paris Centre). Enfin, plongée dans le XXe siècle, période de grande instabilité politique, comme le documentent les photoreporters Lee Miller au musée d’Art moderne (Paris Centre) et Robert Capa au musée de la Libération (14e).

Pour rappel, l’accès aux collections permanentes des musées de la Ville

de Paris est gratuit pour toutes et tous, et ce toute l’année !

Des cours de sport gratuits

Pratiquer une activité physique gratuitement dans la capitale, c’est facile. Comment ? Grâce aux programmes proposés par la Ville ! Et il y en a pour tous les goûts : Paris Sport Dimanches, pour terminer le week-end en beauté ; Paris Sport Proximité, pour bouger entre midi et deux ; Sport Seniors en plein air, pour ceux à qui on ne parle pas d’âge ; et Paris Sportives, pour se dépenser entre femmes dans un environnement bienveillant et sécurisant. Le principe est simple : on choisit son créneau et on enfile ses baskets !

Des spectacles partout

Jusqu’au 25 octobre, suivez la riche saison des kiosques dans les parcs, les jardins et les squares de la ville : assistez à un spectacle ou à un concert, dansez dans un bal ou participez à une animation sportive, littéraire ou citoyenne… Près d’un millier de rendez-vous gratuits sont organisés dans une quarantaine de sites disséminés partout dans la capitale !

Dès la fin juin, le Parc floral (12e) devient une scène à ciel ouvert avec ses trois festivals emblématiques. Les mélomanes savoureront le Paris Jazz Festival et les récitals de Classique au Vert, tandis que les plus jeunes s’émerveilleront devant les Pestacles. Entre pelouses ombragées et fleurs de saison, profitez d’une programmation riche et accessible pour une parenthèse enchantée au coeur de la nature.

Du 11 juillet jusqu’à début août, la capitale devient un vaste théâtre à ciel ouvert. Avec le Festival Paris l’été, danse, cirque, musique et arts plastiques s’invitent dans les parcs, les musées, les places et d’autres lieux insolites. Un événement unique, mêlant créativité, convivialité et surprises. parislete.fr

Cet été, laissez-vous guider par les étoiles ! L’Association française d’astronomie (AFA) convie petits et grands à des soirées gratuites dans les parcs parisiens. Télescopes, lunettes et ateliers dirigeront vos yeux vers la Lune, les nébuleuses et les constellations. Bref, la nuit vous appartient !

Du sport de haut niveau

Avis aux amateurs de tirs au buzzer, d’alley-oops et de gros dunks : du 31 juillet au 2 août, la NBA Summer House investit le Palais Brongniart et la place de la Bourse (Paris Centre). Stands, animations, démos, terrains à disposition, etc. La prestigieuse ligue de basketball américaine met les petits plats dans les (très) grands. Avec une programmation aussi incroyable que la taille de Victor Wembanyama…

Le 28 juin, le stade Charléty (13e) héberge un rendez-vous incontournable de l’athlétisme : le Meeting de Paris ! Et le cru 2026 s’annonce particulièrement alléchant avec la participation confirmée de deux superstars : le coureur américain Noah Lyles, déjà victorieux sur place en 2023 et champion olympique du 100 mètres aux Jeux de Paris 2024, ainsi que le roi de la perche, Armand « Mondo » Duplantis. Le Suédois tentera de battre un nouveau record du monde.

Du cinéma en plein air

Le Cinéma en plein air de La Villette revient cet été sur la prairie du Triangle. Du 22 juillet au 16 août, réservez votre transat (obligatoirement en ligne) et apportez votre pique-nique pour profiter au mieux d’une programmation dédiée cette année au thème de la nature. Au choix : des séances familiales à 18 h ou classiques à 21 h. Et c’est gratuit !

Envie de profiter de la dolce vita cet été ? Inutile de zieuter de l’autre côté des Alpes : la culture italienne s’invite dans la Ville Lumière avec la 5e édition du Festival Dolcevita-sur-Seine, en écho aux 70 ans du jumelage Paris-Rome. Du 2 au 6 juillet, des projections en plein air, des spectacles, des concerts, des rencontres et une tripotée de moments festifs seront proposés, transformant les arènes de Lutèce (5e) en véritable piazza à ciel ouvert !

Les détails de la programmation seront prochainement dévoilés, encore un peu

de patience !

Bouger, créer, danser, s’inspirer, chanter, nager, admirer : cet été, Paris va vibrer autour de la Seine.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-21T01:59:59+02:00

Date(s) :



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