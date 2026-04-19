Paris Gallery Weekend 2026

Ouverts à tous.tes, gratuits et libres d’accès, les événements organisés à l’occasion du Gallery Weekend seront répartis dans de nombreux quartiers. La ville de Paris servira ainsi de décor à des promenades inédites et des découvertes pour tous les goûts.

La 13e édition de Paris Gallery Weekend se déroulera du vendredi 29 au dimanche 31 mai 2026 (inclus).

Cet événement célèbre la création moderne et contemporaine au sein de 74 galeries, et ce, pendant 3 jours de parcours dans les différents quartiers d’art de la capitale, de Matignon au Marais, en passant par Saint-Germain-des-Prés jusqu’à Romainville.

La programmation est spécialement conçue pour la manifestation, notamment à travers la mise en avant de vernissages, performances, signatures, rencontres, parcours thématiques, nocturnes et ateliers jeunes publics.

Paris Gallery Weekend propose également plusieurs dispositifs permettant d’accéder à cette programmation : Cartes blanches (expositions conçues sur invitation d’un commissaire extérieur à la galerie), « Zooms » (parcours thématiques mettant en avant un médium ou une scène), visites guidées…

Tout le détail des événements est disponible sur notre site.

La nouvelle édition du Paris Gallery Weekend se déroulera du 29 au 31 mai 2026. Ce rendez-vous s’est imposé au fil des ans comme un événement majeur du panorama culturel et artistique français. Paris Gallery Weekend comptera cette année sur la participation de plus de 70 galeries franciliennes qui ouvriront leurs portes durant 3 jours pour faire découvrir près de 200 artistes au plus grand nombre.

Du vendredi 29 mai 2026 au dimanche 31 mai 2026 :

dimanche

de 14h00 à 18h00

vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-29T14:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-29T11:00:00+02:00_2026-05-29T19:00:00+02:00;2026-05-30T11:00:00+02:00_2026-05-30T19:00:00+02:00;2026-05-31T14:00:00+02:00_2026-05-31T18:00:00+02:00



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