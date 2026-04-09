Paris Globe Festival 2026

Programmation du festival

It’s the end of the amusement phase, Chara Kotsal – Grèce

Une pièce chorégraphique et sonore qui traverse le temps et les mémoires collectives. Entre danse, poésie et archives, Chara Kotsali compose un récit fragmenté où l’histoire intime rencontre la grande Histoire, dans un rythme effréné et sensoriel.

Au Théâtre Paris-Villette – 27 et 28 mai à 20h

Le sacre du printemps, Dewey Dell – Italie

Une relecture visuelle et chorégraphique du chef-d’œuvre de Stravinsky. Entre métamorphoses, rites et images puissantes, la compagnie Dewey Dell livre un spectacle d’une grande intensité plastique et physique.

Au Théâtre Silvia Monfort – 28 et 29 mai à 19h30 et 30 mai à 18h – à partir de 8 ans

Historia do Olho, Janaina Leite – Brésil

Inspiré de Georges Bataille, ce spectacle hybride mêle fiction, témoignages et exploration des corps. Janaina Leite questionne les frontières entre intimité, sexualité et représentation dans une forme aussi dérangeante que fascinante.

Au Carreau du Temple – 28 et 29 mai à 19h30 – à partir de 18 ans

Spy Girls, Magda Szpecht – Estonie

Trois hackeuses infiltrent des soldats russes en ligne. Entre réel et fiction, ce spectacle explore les nouvelles formes de résistance numérique et les zones troubles de la guerre contemporaine.

Au Théâtre 13 – 29 mai à 20h et 30 mai à 18h – à partir de 18 ans

Centroamérica, Lagartijas Tiradas al Sol – Mexique

Un théâtre d’enquête entre fiction et documentaire, où deux artistes parcourent l’Amérique centrale et interrogent ses fractures politiques et sociales. Une réflexion sensible sur l’histoire, l’exil et la responsabilité.

Au Théâtre Paris-Villette – 1er et 2 juin à 20h

The last play in Gaza, Einat Weizman – Palestine

Un geste théâtral fort : poursuivre une pièce interrompue par la guerre à Gaza. Entre reconstitution et témoignages, ce spectacle devient un acte de résistance face à l’effacement culturel.

Au Théâtre 14 – 2 et 3 juin à 19h

Yo soy una denuncia, Mariam Montero – Cuba/France

Un solo puissant entre performance, rituel et récit autobiographique. Mariam Montera explore l’exil, l’identité et la mémoire à travers une forme poétique et engagée.

Les Plateaux Sauvages – 2 et 3 juin à 19h30 – à partir de 16 ans

Coming Soon, Soraya Leila Emery – Suisse

Une performance solo qui déconstruit les représentations orientalistes et les fantasmes autour du corps féminin. Entre humour et subversion, Soraya Leila Emery joue avec les clichés pour mieux les renverser.

Maison des Métallos – 3 juin à 19h et 4 juin à 20h30 – à partir de 12 ans

Enfreakment, Diana Niepce – Portugal

À la suite d’un accident, l’autrice, danseuse et acrobate Diana Niepce, aujourd’hui en situation de handicap, interroge la place de son corps sur scène et les normes qui régissent le regard. Entre conférence et performance, elle renverse les représentations des corps non normatifs dans un geste radical et politique.

Au Théâtre de la Bastille – 3 juin à 20h30 et 4 juin à 19h

Un festival à parcourir comme un voyage : d’un théâtre à l’autre, d’un pays à l’autre, pour découvrir des œuvres fortes et actuelles.

Pendant une semaine, Paris devient une scène ouverte sur le monde. Le Paris Globe Festival réunit 8 théâtres parisiens autour d’une programmation internationale de théâtre, danse et performance, portée exclusivement par des artistes femmes. Des formes puissantes et engagées, venues d’Europe, d’Amérique latine et du Moyen-Orient, interrogent notre époque à travers les corps, les récits et les images.

Du mercredi 27 mai 2026 au jeudi 04 juin 2026 :

payant

TARIFS

De 12 à 25 euros.

→ Tarifs avantageux dès 2 spectacles avec le Pass !

De 8 à 17 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-05T01:59:59+02:00

Date(s) :



https://parisglobe.fr/fr/programmation +33188831759 reservation@parisglobe.fr https://www.facebook.com/p/Paris-Globe-Festival-61558258996363/ https://www.facebook.com/p/Paris-Globe-Festival-61558258996363/



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