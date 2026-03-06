Paris Gothique, Paris romantique Festival La Reverdie 2026 La Ferté-Loupière
Paris Gothique, Paris romantique Festival La Reverdie 2026 La Ferté-Loupière samedi 16 mai 2026.
Paris Gothique, Paris romantique Festival La Reverdie 2026
Eglise puis salle des fêtes La Ferté-Loupière Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Dans le cadre du festival La Reverdie, accueillis par l’association Acanthe, l’ensemble Rue des Chantres et le pianiste-peintre Frédéric Couraillon vous invitent à un concert partagé autour de Paris en musique, à l’église puis salle des fêtes de la Ferté-Loupière.
Au XIIIème siècle, autour de Notre Dame, de la Sorbonne et de la Sainte Chapelle, Paris invente une nouvelle musique qui rayonne dans toute l’Europe. A l’église, Rue des Chantres Erwan Picquet, Vincent Pislar et Christian Ploix,- interprète, explique et improvise, comme à l’époque, ce répertoire fascinant des débuts de la polyphonie.
Le piano devient, à partir des années 1820, le moyen d’expression favori de la musique romantique et lorsque Chopin arrive à Paris en septembre 1831, la capitale française est un passage obligé pour un grand nombre d’artistes jusqu’à Debussy ou même Satie, musicien médiéval égaré dans cette modernité… Frédéric Couraillon joue à la salle des fêtes sur un piano d’époque. .
Eglise puis salle des fêtes La Ferté-Loupière 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 73 14 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Paris Gothique, Paris romantique Festival La Reverdie 2026
L’événement Paris Gothique, Paris romantique Festival La Reverdie 2026 La Ferté-Loupière a été mis à jour le 2026-03-06 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)